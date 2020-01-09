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أوركسترا (صبا) وجوقة (القديسة تيريزيا) يفتتحان موسم النشاطات الثقافية لدار الأسد

2020-01-09

دمشق-سانا

بدأ موسم النشاطات الثقافية بدار الأسد للثقافة والفنون لعام 2020 بحفل موسيقي من حلب جمع لأول مرة أوركسترا “صبا” وجوقة “القديسة تيريزيا” بقيادة المايسترو شادي نجار.

الحفل الذي أقامته وزارتا الثقافة والسياحة بالتعاون مع الآباء الفرانسيسكان ومركز الرعاية الفرانسيسكاني في حلب على خشبة مسرح الدراما حمل رسالة حب وثقافة بأصوات وعزف 65 شابا وشابة ليعبروا عن عشق السوريين للحياة.

برنامج الحفل جاء منوعا من حيث الأغاني المحلية والعالمية والموزعة بين الشرقية والغربية ومنها الجديدة في حين تميزت المقطوعات الغنائية بالوطني والملتزم وادي الكورال أغاني “بذور السلام وسورية الأمجاد” ألحان شادي نجار و “بيقولوا صغير بلدي وهيلا يا واسع” ألحان الأخوين الرحباني و”الحق سلاحي” ألحان زياد بطرس.

وأدت أوركسترا صبا مقطوعات موسيقية منها من التراث “بنت الشلبية” و”الربيع والشتاء” الحان نجار و”ليلة القبض على فاطمة وقضية العم أحمد” ألحان عمر خيرت و “يجب على المطر أن يهطل” لليوناني ياني.

وفي تصريح لـ سانا بين المايسترو نجار أن الحفل الموسيقي هو رسالة محبة مع بداية العام الجديد وأننا في سورية نعشق الحياة ولغة الموسيقا والحب أقوى من الألم والحزن الذي عاشه الشعب السوري خلال سنوات الحرب.

وأكد المايسترو نجار أن دور الموسيقا بالمرحلة المقبلة متمثل في بث روح الأمل فهي انعكاس لعظمة الانتصار والحياة الجديدة التي تحققت بفضل دماء شهداء روت أرض وطننا الغالي.

يذكر أن جوقة “القديسة تيريزيا” تأسست عام 1998 وتضم 45 شاباً وشابة وتحمل رسالة ثقافية ملتزمة للوصول لأكبر شريحة ممكنة من الجمهور أما أوركسترا صبا فتأسست عام 2016 ورسالتها “صوت الموسيقا أكبر وأقوى من صوت الإرهاب” وتضم ما يقارب 20 عازفاً وعازفة.

رشا محفوض

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