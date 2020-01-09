غداً الجمعة أول خسوف للقمر هذا العام

دمشق-سانا

يشهد يوم غد الجمعة الخسوف الأول من أربعة خسوفات للقمر هذا العام.

وبحسب عضو مجلس إدارة الجمعية الفلكية السورية تركية جبور فإن الخسوف سيكون مشاهداً في دمشق والمحافظات السورية وأوروبا وآسيا واستراليا وبعض دول أمريكا الشمالية والمحيطين الهادي والأطلسي ويستمر لمدة 4 ساعات و5 دقائق تقريباً.

وأشارت جبور في تصريح لـ سانا إلى أن الخسوف سيكون من نوع شبه الظل وسيبدأ عند الساعة 7 و7 دقائق ويصل إلى ذروته عند الساعة 9 و10 دقائق وينتهي عند الساعة 11 و12 دقيقة.

ولفتت جبور إلى أن الخسوف ظاهرة طبيعية تحدث عندما تكون الأرض بين الشمس والقمر ويكون هذا الثلاثي على استقامة واحدة وفي مستوى واحد في منتصف الشهر القمري عندما يكون القمر في طور البدر حيث تحجب الأرض ضوء الشمس المنعكس من القمر أو جزءاً منه.

ويحدث الخسوف على مراحل ففي البداية يدخل القمر منطقة شبه ظل الأرض “وهي المنطقة التي ينحجب فيها جزء من ضوء الشمس عن القمر” وفي هذا النوع يخفت ضوء القمر قليلاً ويبهت لمعانه دون أن ينخسف وقد لا يلاحظ ذلك إلا المهتمون بمراقبة هذه الظواهر ثم يبدأ بدخول منطقة ظل الأرض فيبدأ الخسوف الجزئي إلى أن يدخل القمر بأكمله في منطقة ظل الأرض “وهي المنطقة التي ينحجب فيها كامل ضوء الشمس عن القمر” فيحدث الخسوف الكلي.

وتوضح جبور أن الخسوف سيحدث ثلاث مرات أخرى هذا العام في الـ 5 من حزيران والـ 5 من تموز وفي الـ 30 من تشرين الثاني وسيحدث كسوفان للشمس أولهما حلقي في الـ 21 من حزيران والآخر كلي في الـ 14 من كانون الأول.

عماد الدغلي