أحزاب أردنية: ضرورة مواجهة السياسات الأمريكية المعادية

عمان-سانا

أكد ائتلاف الأحزاب القومية واليسارية في الأردن ضرورة مواجهة السياسات الأمريكية المعادية للأمة والتي تستهدف أمنها وثرواتها وأرضها وإنسانها في فلسطين وسورية والعراق واليمن وغيرها.

وقال الائتلاف الذي يضم حزب البعث العربي التقدمي وحزب الشعب الديمقراطي الأردني (حشد) والحزب الشيوعي الأردني وحزب الوحدة الشعبية الديمقراطي وحزب الحركة القومية إن “مواجهة هذه السياسات تتطلب حشد الطاقات العربية وتعزيز العلاقات بين الأحزاب والمنظمات الشعبية العربية” مشددا على أن نشر فكر المقاومة هو الطريق الموصل إلى تحرير الأرض العربية من المحتل الصهيوني ومن القواعد العسكرية الأمريكية والأجنبية حيثما وجدت.

واعتبر الائتلاف أن العدوان الأمريكي السافر الذي أدى إلى اغتيال قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني الفريق قاسم سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي ورفاقهما يمثل انتهاكا للسيادة العراقية و”عملية إرهابية من دولة كبرى مارست وتمارس إجرام العصابات الإرهابية”.

ودعا الائتلاف الشعب الأردني بكل مكوناته إلى التصدي لاتفاقية الغاز بين الحكومة الأردنية والكيان الصهيوني وصولا إلى وقفها وإلغائها.