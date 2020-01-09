كهرباء السويداء: إصلاح الأعطال على خطي عتيل سالة ونمرة العجيلات بسبب الظروف الجوية السائدة

السويداء-سانا

أنهت ورش الشركة العامة لكهرباء السويداء إصلاح الأعطال على خطي عتيل سالة ونمرة العجيلات والتي حصلت نتيجة الظروف الجوية وتسببت بانقطاع التيار الكهربائي عن عدد من قرى الريف الشرقي للمحافظة.

وفي تصريح لمراسل سانا أشار مدير عام الشركة العامة لكهرباء السويداء المهندس نضال نوفل إلى أن ورش الشركة باشرت منذ ساعات الصباح بإصلاح الأعطال رغم ظروف الطقس الصعبة لافتا إلى وجود جاهزية لديها للتعامل مع أي أعطال جديدة أخرى قد تطرأ جراء الظروف الجوية السائدة.

وتسبب العطل على خط عتيل سالة بانقطاع الكهرباء عن قرى الطيبة والمشنف ورامي والشريحي والشبكي واسعنا وبوسان بينما أدى عطل خط نمرة العجيلات إلى انقطاع الكهرباء عن قرى الكسيب وأم رواق والعجيلات وآبار الدياثة.