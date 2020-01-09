كتلة الوفاء للمقاومة: لبنان معني بالتخلص من سياسات الهيمنة

بيروت-سانا

أكدت كتلة الوفاء للمقاومة النيابية أن لبنان معني كغيره من شعوب المنطقة بالتخلص من سياسات الهيمنة والعدوان الأميركية والصهيونية.

وقالت الكتلة في بيان أصدرته عقب اجتماعها اليوم برئاسة النائب محمد رعد: “إن الشعب اللبناني عانى طويلا من الاحتلال الصهيوني المدعوم من السياسات الأميركية ولا يزال مستهدفا في أمنه واستقراره وثرواته” مؤكدة أن خروج ملايين الإيرانيين والعراقيين للمشاركة في تشييع الشهيدين الفريق قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس ورفاقهما يدل على الرفض الشعبي العارم للسياسات وللوجود الأمريكي في المنطقة.

وفي سياق آخر أكدت الكتلة أن “المستجدات المحلية والإقليمية تفرض تشكيل حكومة لبنانية تنهض بمسؤولية إدارة شؤون البلاد وحماية مصالح اللبنانيين ومعالجة الأزمات المتراكمة”.