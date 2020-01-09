المياه تغمر عدة منازل في حي الطبية جنوب الصنمين بريف درعا

درعا-سانا

تسبب المنخفض الذي تشهده محافظة درعا والمصحوب بالأمطار الغزيرة بفيضان وادي العرام الذي يمر من مدينة الصنمين بالريف الشمالي للمحافظة حيث غمرت المياه عدداً من المنازل في حي الطبية جنوب الصنمين ما أدى إلى تضررها.

محمود محمد نائب رئيس مجلس مدينة الصنمين قال في تصريح لمراسلة سانا إن المجلس أرسل آلياته إلى جنوب المدينة للمساهمة في نضح المياه من المنازل المغمورة إلا أن الأمطار الغزيرة وبناء المنازل بالقرب من مجرى الوادي الذي جف لسنوات ولم يعد لوضعه الطبيعي إلا خلال العام الماضي فضلا عن أنها منخفضة تسببت في عدم القدرة على المعالجة في هذا الوقت، لافتا إلى أن المجلس سيعمل بعد انحسار فعالية المنخفض على رفع سواتر ترابية حول مجرى وادي العرام لتفادي تكرار المشكلة.

مصادر أهلية في مدينة الصنمين تحدثت عن تضرر نحو 24 منزلا في حي الطبية وتحديدا قرب مجرى الوادي، مشيرة إلى أن منازل فقط بنيت في حرم المجرى أما بقية المنازل فهي مبنية بشكل قانوني.

وأشارت المصادر إلى سوء تصريف مياه الأمطار وعدم صيانة كل المطريات والريكارات فضلاً عن هبوط في بعض الشوارع وهو ما تسبب في غمر المياه للمنازل وفيضان الشوارع في أكثر من منطقة في الصنمين.

وذكرت المصادر أن هناك تعاوناً من فوج الإطفاء والفرق الطبية لتقديم المساعدة للأهالي.