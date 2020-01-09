السويداء-سانا

أدت الهطولات المطرية الغزيرة التي تشهدها منطقة المزرعة بمحافظة السويداء إلى تفجر ينابيع قديمة داخل حرم فرع جامعة دمشق بالسويداء في بلدة المزرعة الذي يضم عددا من الكليات.

وأوضح رئيس فرع الجامعة الدكتور منصور حديفة لمراسل سانا أن أمطار الخير التي تشهدها المنطقة أدت إلى تفجر ينابيع قديمة داخل حرم فرع الجامعة لم تتفجر منذ سنين طويلة ما تسبب بتجمع مياهها وغمر طريق المدخل الرئيسي وباتجاه مبنى كلية العلوم الرابعة مع دخولها إلى بعض المكاتب فيها دون حدوث أضرار تذكر.

ولفت حديفة إلى أن الجهات المعنية من محافظة وموارد مائية وخدمات فنية وبلديات ودفاع مدني استنفرت لمعالجة المشكلة حيث تم تصريف المياه وفتح الطريق وتلافي أي خطر أو ضرر يمكن أن تحدثه تمهيدا لإيجاد الحل الأمثل ودراسة إمكانية الاستفادة من مياه هذه الينابيع من قبل الموارد المائية.

من جهته أشار مدير الموارد المائية المهندس محمود ملي إلى أن المديرية تتخذ الإجراءات الفنية اللازمة لحل المشكلة وإمكانية استثمار مياه هذه الينابيع التي لم تتفجر منذ سنوات طويلة بالتعاون مع الجهات المعنية.

بدوره لفت مدير الخدمات الفنية المهندس أدهم أبو عسلي إلى أنه تم التدخل عبر باكر وحفر قناة ضمن الأرض الترابية باتجاه الوادي كحل إسعافي لجر المياه المتجمعة وتصريفها.

من جانبه أشار مدير الدفاع المدني العقيد حسين علي ديب إلى أن طواقم من مديرية الدفاع المدني مع مضختين تدخلوا لشفط المياه من داخل عدد من المكاتب وبعض الشوارع ومحيط كلية العلوم ورفع الضرر بالتعاون مع الجهات المعنية وتلافي خطر وصولها إلى مستودعات وأقبية بالمكان.