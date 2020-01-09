رجال تحت رحمة النساء.. كتاب لتطوير الذات صادر عن هيئة الكتاب

دمشق-سانا

يساعد كتاب “رجال تحت رحمة النساء” على إدراك مدى الاختلاف بيننا وبين الشريك من الجنس الآخر وكيفية التواصل معه بطريقة سهلة وبسيطة ويجعله أكثر تقبلا وفهما له.

الكتاب الذي ألفته الدكتورة نعيمة حسن يعد من فئة تطوير الذات حيث يرصد ردود أفعال الشريك والتجاوب معه بشكل أفضل والاستبصار بالفروق الجوهرية بين الذكر والأنثى في طريقة التفكير التي تخلق كثيرا من المشكلات مع النصف الآخر.

ويجد القارئ للكتاب الصادر عن الهيئة العامة السورية للكتاب ويقع في 248 صفحة من القطع الصغير أمورا غريبة وصادمة في علاقة الرجل بالمراة وتكشف التغير المفاجئ للشريك إضافة إلى التغلب على الجروح القديمة التي تسببها علاقة مزعجة ومعرفة من هو القائد في الخفاء بالعلاقة وإدراك تغيير الأفكار التي تغير العالم من حول الإنسان.

يذكر أن الدكتورة نعيمة حسن تحمل شهادة الدكتوراه في فلسفة التربية وساهمت في تطوير المناهج بدولة الإمارات وصدر لها كتب منها “طقوس الاقتصاص” و”لن أعود إلى ظلك” ومجموعة قصصية “أنثى لكل زمان”.