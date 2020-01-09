رغم الإجراءات القسرية الأمريكية.. القطاع الصناعي الإيراني ينمو 10 بالمئة

طهران-سانا

أعلن وزير التجارة والصناعة والمعادن الإيراني رضا رحماني عن نمو القطاع الصناعي 10 بالمئة خلال تسعة أشهر من العام الماضي على أساس سنوي رغم الإجراءات القسرية أحادية الجانب التي تفرضها الإدارة الأمريكية على الشعب الإيراني.

وقال رحماني خلال ندوة حول الصناعة الداخلية للبتروكيماويات اليوم “بحسب الاحصائيات فإن الصادرات تقدمت على الواردات بالفترة المذكورة حيث حقق الميزان التجاري فائضا” مضيفا “أن الصادرات سجلت نموا كميا بواقع 103 ملايين طن وسعريا بنحو 20 بالمئة “.

ولفت رحماني إلى أن إيران تخطط لتوطين صناعة سلع بقيمة 10 مليارات دولار للاستغناء عن الاستيراد.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن في أيار العام الماضي انسحاب بلاده من الاتفاق النووي الموقع بين إيران ومجموعة خمسة زائد واحد عام 2015 وإعادة العمل بالإجراءات الاقتصادية القسرية أحادية الجانب ضد طهران.