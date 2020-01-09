فرقة كنيسة خبب بدرعا..أداء لمعزوفات وتراتيل بطريقة مميزة

درعا-سانا

تتنوع النشاطات التي تنظمها فرقة كنيسة خبب في محافظة درعا بين النشاطات الكشفية والمخيمات والرحلات والمشاركة في الأعياد والاحتفالات الدينية ولا سيما مغاور وأشجار الميلاد ضمن احتفالات عيد الميلاد المجيد مقدمة المعزوفات والتراتيل بطريقة لافتة.

تتألف الفرقة من 100 شاب وشابة يقدمون المعزوفات والمقطوعات الموسيقية من خلال المعدات الإيقاعية والفرقة النحاسية.

قائد الفرقة رواد خلاف أشار في تصريح لسانا إلى أن للفرقة حضوراً ضمن الاحتفالات الدينية وفي تدريب الفرق الكشفية مبيناً أن الأجواء التي تفرضها الفرقة تتميز بالكثير من الترفيه والفرح لا سيما للأطفال الذين اعتادوا حضور الاحتفالات الدينية وأعياد الميلاد المجيد.

وذكر أن الهدف من مشاركة الفرقة بالفعاليات المختلفة إدخال البهجة والفرح إلى نفوس الناس ولا سيما فئة الأطفال ضمن عمل يحمل سمات التكاتف وبث روح التشاركية في العمل الإنساني والمجتمعي.

قائد الموسيقا في الفرقة إندراوس الرشيد أشار بتصريح مماثل إلى أن الفرقة تحاول من خلال عملها في المناسبات المختلفة إدخال الناس في جو البهجة والفرح بعيداً عن الحروب التي عانت منها المحافظة في السنوات السابقة موضحاً أنها تقدم المعزوفات والتراتيل بطريقة مميزة من شأنها أن تلفت انتباه الحضور وتدخل الفرح إلى قلوب الناس.

قاسم المقداد

تابعوا آخر الأخبار عبر تطبيق تيلغرام على الهواتف الذكية عبر الرابط:

https://telegram.me/SyrianArabNewsAgency

تابعوا صفحتنا على موقع (VK) للتواصل الاجتماعي على الرابط:

http://vk.com/syrianarabnewsagency