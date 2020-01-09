أحزاب ومسؤولون سلوفاك وتشيك:اغتيال سليماني ورفاقه عمل إرهابي

براغ-سانا

أكد حزب الشعب “سلوفاكيا لنا” أن الجريمة الأمريكية باغتيال الفريق قاسم سليماني ورفاقة عمل إرهابي وخرق للقانون الدولي وأظهرت بشكل واضح الوجه الحقيقي للسياسة الخارجية الأمريكية.

ولفت الحزب في بيان أصدره اليوم إلى أن عملية الاغتيال هذه تمثل مظهرا من مظاهر الغطرسة الأمريكية الكاملة ودوسا على القانون الدولي وأكد أن الولايات المتحدة تقوم منذ فترة طويلة بإثارة الحروب والصراعات في العالم كله وبتخريب الدول ذات السيادة وزيادة التوتر في العالم.

وأضاف الحزب في بيانه “إن الإدارة الأمريكية تتجاهل القانون الدولي والاتفاقات الدولية وتقوم بنفس ممارسات الإرهابيين الأمر الذي يظهر من خلال جريمة اغتيال الفريق سليماني”.

من جهته أكد رئيس اللجنة الأوروبية في البرلمان السلوفاكي لوبوش بلاها أن اغتيال الفريق سليماني عمل عدواني وإرهابي لا يمكن تبريره.

وفي تشيكيا أكد نائب رئيس لجنة الدفاع في مجلس النواب التشيكي رادوفان فيخ أن عملية الاغتيال خرق فظ للقانون الدولي من قبل الولايات المتحدة مشددا على أنه لا يمكن التسامح مع مثل هذا الخرق إذا كنا لا نريد العودة إلى القرون الوسطى.

بدوره انتقد وزير الدفاع التشيكي الأسبق ميروسلاف كوستيلكا في حديث لموقع أوراق برلمانية جريمة اغتيال الفريق سليماني ورفاقه موضحا أن هذا الأمر يمثل خرقا للقانون الدولي وقال “إن ما جرى ستكون له تداعيات خطيرة على الأمن والسلام في العالم”.