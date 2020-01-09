بوتين يطلع على إطلاق صواريخ كينجال فرط الصوتية خلال مناورات بحرية

موسكو-سانا

تابع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم من على متن سفينة عسكرية إطلاق صواريخ كينجال فرط الصوتية أثناء مناورات بحرية روسية في البحر الأسود.

وأفادت وكالة تاس بأن أسطول البحر الأسود والأسطول الشمالي أجريا تدريبا مشتركا في البحر الأسود تضمن إطلاق صواريخ بما فيها صواريخ كاليبر المجنحة وكينجال فرط الصوتية مشيرة الى ان التدريب جرى بمشاركة أكثر من 30 سفينة وغواصة وأكثر من 40 طائرة.

وبحسب الوكالة تابع الرئيس بوتين سير التدريب من متن طراد المارشال أوستينوف حامل الصواريخ وأصدر بصفته قائدا عاما للقوات المسلحة أمرا باختتام التدريب بعد تنفيذ مهامه بنجاح.

ولفتت الوكالة إلى أن مقاتلتين من طراز ميغ 31 نفذتا خلال التدريب البحري عملية إطلاق صاروخ كينجال باتجاه هدف يقع في أحد الميادين التدريبية فيما نفذ طواقم كل من الفرقاطة الأدميرال غريغوروفيتش والسفينة أوريخوفو زوييفو الصغيرة حاملة الصواريخ والغواصة كولبينو عملية إطلاق صواريخ كاليبر المجنحة من فوق مياه البحر ومن تحتها.

ونفذ طاقما الزورقين إيفتنوفيتس و نابريجنييه تشيلني الرماية بصواريخ موسكيت المضادة للسفن بينما نفذت منظومة صواريخ أوتيوس الخاصة بحماية السواحل عمليتي إطلاق صواريخ على هدفين يحاكيان سفينتين معاديتين.