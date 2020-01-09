روحاني لـ جونسون: الإجراءات الأمريكية الإرهابية تهدد أمن المنطقة

طهران-سانا

أكد الرئيس الايراني حسن روحاني أن الإجراءات الأمريكية الإرهابية تهدد أمن المنطقة مبينا أن الجريمة النكراء باغتيال الفريق قاسم سليماني انتهاك لكافة القوانين الدولية.

وشدد روحاني خلال اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون اليوم على أن رد إيران على الولايات المتحدة وقصف قاعدتها العسكرية في العراق يتوافق مع البند الـ 51 لميثاق الأمم المتحدة وللدفاع عن النفس موضحا أنه في حال ارتكب الأمريكيون خطأ آخر فإن الرد سيكون أخطر بكثير هذه المرة.

وكان الفريق سليماني استشهد يوم الجمعة الماضي في جريمة اغتيال نفذتها طائرات أمريكية قرب مطار بغداد الدولي وأدت أيضا إلى استشهاد أبو مهدي المهندس نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي وعدد آخر من رفاقهما.

وأوضح روحاني أن أساس كافة التهديدات الأمنية الأخيرة هو انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي وإجراءاتها اللاقانونية وقال: “لو أعادت أوروبا التزاماتها بالاتفاق النووي سنعيد أيضا التزاماتنا به وأن طهران تواصل التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية التي ستواصل إشرافها على النشاطات النووية لإيران”.

ودعا روحاني بريطانيا إلى عدم الانصياع للولايات المتحدة وإعادة النظر في مواقفها تجاه قضية اغتيال سليماني.

بدوره أعرب جونسون عن أسفه ومواساته للحوادث التي شهدتها إيران خلال الأسبوع الأخير وأبدى قلقه تجاه زعزعة الأمن في المنطقة.

وشدد جونسون خلال الاتصال أيضا على ضرورة تحسين العلاقات بين طهران ولندن معتبرا أن الاتفاق النووي يحظى بأهمية كبيرة في تعزيز الأمن الدولي داعيا إلى ضرورة بذل الجهود من أجل الحفاظ عليه.