القنيطرة.. لا أضرار أو حوادث جراء الأحوال الجوية السائدة

القنيطرة-سانا

تواصل آليات المديريات الخدمية في محافظة القنيطرة لليوم الثاني على التوالي أعمال إزالة الثلوج من بلدة حضر وتسليك قنوات تصريف مياه الأمطار في كافة بلدات وقرى المحافظة.

نائب رئيس المكتب التنفيذي بالمحافظة حسين اسحق أوضح في تصريح لمراسل سانا أن الورشات الفنية تستكمل أعمال تنظيف قنوات تصريف مياه الأمطار والبرك المتشكلة جراء السيول مؤكدا أنه لم يتم تسجيل أضرار أو حوادث جراء الأحوال الجوية السائدة.

بدوره أكد عضو المكتب التنفيذي عن قطاع التجارة والنقل فرج صقر توفر كافة أنواع المحروقات في المحطات ومراكز التوزيع المنتشرة بالمحافظة وكافة مستلزمات إنتاج الرغيف.

وكانت إدارة المرور في وزارة الداخلية بينت في نشرتها اليوم أن جميع الطرق في محافظة القنيطرة سالكة بصعوبة بسبب تساقط الثلوج عدا طريق حضر -عين التينة غير سالك بسبب تراكم الثلوج.