المركزي الإيراني: مستعدون لإبطال مفعول زيادة الضغوطات الأميركية

طهران-سانا

أكد محافظ البنك المركزي الإيراني عبد الناصر همتي أن الوضع الاقتصادي في إيران جيد مشيرا إلى أن بلاده استطاعت التوصل إلى أساليب ناجعة لتوفير النقد الأجنبي وبيع النفط.

ونقلت وكالة فارس عن همتي قوله في مراسم الذكرى الـ 80 لتأسيس اتحاد الصيارفة الإيرانيين اليوم: “النفط الإيراني اليوم يباع ويتم تحصيل مستحقاته” لافتا إلى تعافي سعر صرف الريال الإيراني منذ أمس وأن هذه الوتيرة ستستمر.

واعتبر همتي أن التهديدات الأميركية بفرض إجراءات حظر جديدة على إيران “مزاعم واهية” وأن البنك مستعد لإبطال مفعول زيادة الضغوطات الأميركية.