هطلات مطرية غزيرة متوقعة وثلجية على ارتفاع أكثر من 1100 متر

دمشق-سانا

تبقى درجات الحرارة أدنى من معدلاتها بنحو 2 إلى 4 درجات مئوية نتيجة تأثر البلاد بامتداد منخفض جوي في طبقات الجو كافة مرفق بكتلة هوائية باردة ورطبة.

وتوقعت مديرية الأرصاد الجوية في نشرتها اليوم أن يكون الجو بين الغائم جزئيا والغائم الماطر على فترات ويكون الهطل غزيرا أحيانا وخاصة على المناطق الغربية والجنوبية وثلجيا على المرتفعات الجبلية التي يزيد ارتفاعها على 1100 متر ويتدنى مستوى الهطل الثلجي خلال ساعات الليل.

وتكون الرياح جنوبية غربية بين الخفيفة والمعتدلة والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

وغداً تستمر درجات الحرارة بالانخفاض لتصبح أدنى من معدلاتها بنحو 3 إلى 5 درجات مئوية وتضعف الفعالية الجوية بدءا من ساعات بعد الظهر ويكون الجو غائما بشكل عام مع بقاء الفرصة لهطل زخات متفرقة من المطر على المنطقة الجنوبية.

ووفقا للمديرية فإن سماكة الثلوج بلغت في حضر بمحافظة القنيطرة 60 سم وفي سرغايا بريف دمشق 12 سم وفي عرنة 15 سم.

درجات الحرارة المتوقعة لأيام…