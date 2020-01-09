العراق.. عملية أمنية لملاحقة فلول إرهابيي داعش شمال بغداد

بغداد-سانا

بدأت القوات العراقية اليوم عملية امنية لملاحقة فلول تنظيم داعش الإرهابي في قضاء الطارمية شمال بغداد.

ونقلت السومرية نيوز عن خلية الاعلام الامني قولها في بيان: “بإشراف قيادة عمليات بغداد انطلقت فجر اليوم عملية “السلام الواعد” في قضاء الطارمية والمناطق المحيطة بها”.

وأوضح البيان أن قوات اللواء 59 في الفرقة السادسة واللواء 37 في الفرقة التاسعة وفوجين من المغاوير ووحدات الهندسة شاركت بالعملية التي تم إسنادها من طيران الجيش.

وتواصل القوات العراقية ملاحقة فلول من تبقى من إرهابيي داعش في مناطق متفرقة من المحافظات العراقية.