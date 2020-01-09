إيران تصدر التقرير الابتدائي لحادثة سقوط الطائرة الأوكرانية

طهران-سانا

أصدرت منظمة الطيران المدني في إيران التقرير الابتدائي لحادثة سقوط الطائرة الأوكرانية قرب العاصمة طهران أمس.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية إرنا عن رئيس المنظمة علي عابد زادة قوله في تصريح صحفي اليوم أنه تم العثور على الصندوقين الأسودين للطائرة المتعلق بتسجيل معلومات الطيران والمتعلق بتسجيل صوت مقصورة الطائرة حيث تم تسليمهما إلى فريق التحقيق في الحادث مشيرا إلى أن أضرارا لحقت بالصندوقين إلا أن أي ضرر لم يلحق بقسم الذاكرة فيهما.

وحول ظروف الطيران للطائرة قال إن الطائرة حلقت إلى ارتفاع 8 آلاف قدم أولا ومن ثم اختفت معلومات الطيران المتعلقة بها عن صفحة الرادار حيث فقدت الطائرة ارتفاعها وارتطمت بالأرض.

وأشار إلى أنه لم يتم تسلم أي رسالة راديوية من الطيار حول وجود ظروف غير طبيعية لافتا إلى أنه وفقا لأقوال شهود العيان فقد شوهد اندلاع النيران في الطائرة ومن ثم اتسع نطاقه وبالتالي الارتطام بالأرض.

وأوضح أن الطائرة اتجهت بعد الإقلاع نحو الغرب وإثر حدوث المشكلة استدارت نحو اليمين ومن ثم ارتطمت بالأرض في مسار يدل على نية الطيار العودة إلى المطار وسقطت الطائرة في محيط منتزه في المنطقة.

وأشار إلى أن الطائرة كانت تقل 167 راكبا وطاقما مؤلفا من 9 أفراد و أن 146 من الركاب كانوا يحملون جوازات سفر إيرانية و 10 أفغانية و5 كندية و 4 سويدية و 2 أوكرانية فيما كان أفراد الطاقم التسعة أوكرانيين.

وكانت مصادر إيرانية أفادت صباح أمس بتحطم طائرة ركاب من طراز بوينغ737 تابعة للخطوط الجوية الأوكرانية بعد إقلاعها من مطار الإمام الخميني في ضواحي مدينة برند جنوب العاصمة طهران كما أعلنت السلطات الإيرانية مصرع جميع ركاب الطائرة المنكوبة وطاقمها البالغ عددهم 176 شخصا.