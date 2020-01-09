أمطار في معظم المحافظات أغزرها 117 مم في حضر بالقنيطرة

دمشق-سانا

شهدت معظم المحافظات هطلات مطرية متفاوتة الغزارة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية سجل أغزرها فى حضر بالقنيطرة 117 مم.

ووفق نشرة مشروع الاستمطار الصادرة عن وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي سجلت كمية الأمطار الهاطلة في دمشق وريفها..

الحرمون 90 مم وقطنا 40 مم والكسوة 35 مم ودوما وسرغايا 30 مم والزبداني وميسلون وعسال الورد وقاسيون 25 مم والتل 23 مم وجديدة الشيباني ودوار المطار 22 مم وساحة الحجاز 21 مم ومساكن برزة ومضايا 20 مم والقطيفة 16 مم وعقربا ودمشق الدولي 15 مم ودمشق المزة 14 مم والجراجير 7 مم والنبك 6 مم ويبرود 4 مم والمشرفة 3 مم.

وفي السويداء بلغت في عين العرب 42 مم والسويداء 31 مم وشهبا 30 مم وصلخد 22 مم والصورة الصغيرة 17 مم.

وفي درعا سجلت في درعا 51 مم و الصنمين 47 مم وتل شهاب والشيخ مسكين والمسيفرة 40 مم وازرع 35 مم ونوى وبصرى 34 مم.

في القنيطرة كانت في حضر 117 مم والقنيطرة 70 مم ونبع الصخر 67 مم.

وفي حمص وصلت في الناصرة وقلعة الحصن الى 14 مم وتلدو 13 مم ومرمريتا وشين 11 م وتلكلخ والرستن 7 مم والعريضة 5 مم وحمص 4 مم والقصير 3 مم والقريتين والمخرم 2 مم.

وفي حماة سجلت في مصياف 35 مم ووادي العيون 30 مم وعين الكروم 25 مم وشطحة 23 مم وربعو 22 مم وعين حلاقيم 20 مم والحميري والسقيلبية 16 مم وافاميا 14 مم و محردة 13 مم وكفر زيتا 10 مم وحربنفسه 8 مم وحماة 6 مم وصوران 3 مم وعقيربات 1 مم.

وفي طرطوس بلغت في بانياس 28 مم و حمام واصل 25 مم والشيخ بدر 19 مم والقدموس وطرطوس 14 مم والدريكيش 13 مم ومشتى الحلو 11 مم وصافيتا والصفصافة 8 مم.

وفي اللاذقية كانت في اللاذقية 45 مم والمزيرعة 33 مم ومطار الباسل 25 مم والحفة 20 مم والقطيلبية 19 مم وصلنفة 16 مم والبهلولية 14 مم وكسب 13 مم وبوقا 12 مم ووادي قنديل 7 مم.

في حلب سجلت في اعزاز وحلب 3 مم وحلب المطار والسفيرة 2 مم وفي الرقة كانت في الكرامة 1 مم وفي دير الزور 1 مم.

وفي الحسكة سجلت في الجوادية 23 مم والمالكية 20 مم والقحطانية 19 مم وازهيرية 18 مم وتل علو وابو قصايب 15 مم وتل حميس 13 مم ومبروكة 11 مم وهيمو واليعربية والدرباسية والقامشلي 7 مم وعامودا وأم مدفع وتل براك وتل بيدر 5 مم وتل تمر 3 مم.