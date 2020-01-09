تأجج حرائق الغابات في استراليا وسط موجة حر تنذر بتفاقم الأزمة

سيدني-سانا

تأججت حرائق الغابات اليوم في جنوب استراليا وسط موجة حر تنذر بتفاقم الأزمة فيما حذر مسؤولون من أن بعض المناطق قد تكون معرضة لكارثة مدمرة.

وأودت حرائق الغابات الكارثية التي تشهدها حاليا استراليا بحياة أكثر من 26 شخصا ودمرت أكثر من ألفي منزل وأتت على نحو 8 ملايين هكتار من الأراضي وهي مساحة توازي مساحة جزيرة ايرلندا.

ونصحت السلطات المواطنين بمغادرة بلدة بارندانا جنوب استراليا في جزيرة كانغارو بعد أن اجتاح حريق ضخم المنطقة فيما ارتفعت الحرارة إلى 38 درجة مئوية وفق ما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية.

وفي ولاية فكتوريا المجاورة مدد المسؤولون “حال الكارثة” لمدة 48 ساعة إضافية قبيل ارتفاع متوقع لدرجات الحرارة يوم غد ما ينذر بحرائق كبيرة.

ودعا رئيس حكومة الولاية دانيال اندروز المواطنين إلى الاستعداد لمواجهة “المزيد من الدمار” في الأزمة المستمرة منذ أشهر وقال “لسنا سوى في بداية ما سيكون صيفا صعبا جدا” فيما قال مفوض إدارة الإطفاء في الولاية أندرو كريسب “نواجه وضعا خطيرا جدا في الساعات الـ 36 القادمة”.

ورغم انخفاض درجات الحرارة وتساقط المطر في بعض المناطق المتضررة بالحرائق هذا الأسبوع لا يزال 150 حريقا يشتعل في ولايتي نيو ساوث ويلز وفكتوريا الأكثر اكتظاظا في القارة الشاسعة.

وفي بعض المناطق التي أتت عليها النيران يقوم الأهالي بإعادة بناء منازلهم في عملية يتوقع أن تستغرق سنوات في وقت قدر فيه علماء جامعة سيدني أن يكون مليار حيوان قد نفقت جراء الحرائق.

وغطى الدخان السام الناجم عن تلك الحرائق سماء مدن رئيسية في استراليا مثيرا مخاوف صحية وعبر الدخان مسافة أكثر من 12 ألف كلم إلى البرازيل والأرجنتين.