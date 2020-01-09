سان جيرمان يتغلب على سانت إيتيين بسداسية في كأس الرابطة

باريس-سانا

تغلب باريس سان جيرمان على سانت إيتيين بستة أهداف مقابل هدف في دور الثمانية لكأس رابطة الأندية الفرنسية بكرة القدم.

افتتح الأرجنتيني ماورو إيكاردي التسجيل وعزز صاحب الأرض تقدمه بهدفي نيمار وجيسي مولين بالخطأ في مرماه في الشوط الأول ثم أضاف إيكاردي هدفين قبل أن يختتم كيليان مبابي السداسية ليزيد من مشاكل سانت إيتيين الذي طرد لاعبه ويسلي فوفانا بعد نصف ساعة وقلص يوهان كاباي الفارق لسانت إيتيين في الشوط الثاني باستاد بارك دي برينس.

وتأهل أولمبيك ليون إلى الدور قبل النهائي بتغلبه 3-1 على بريست فيما فاز ليل 2-صفر على أميان.