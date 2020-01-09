تراجع أسعار النفط مع انحسار التوترات الأمريكية الإيرانية

نيويورك-سانا

تراجعت العقود الآجلة للنفط أكثر من أربعة بالمئة اليوم بعد تقلبات حادة ثم تراجعت مع انحسار التوتر بين الولايات المتحدة وإيران.

وذكرت رويترز أن العقود الآجلة لخام برنت هبطت 83ر2 دولار بما يعادل 2ر4 بالمئة ليتحدد سعر التسوية عند 44ر65 دولارا للبرميل في أدنى مستوى إغلاق لها منذ 16 كانون الأول.

وانخفض الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 09ر3 دولارات أي 9ر4 بالمئة ليغلق عند 61ر59 دولارا للبرميل في أدنى إقفال له منذ 12 كانون الأول.

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية إن مخزونات الخام زادت 2ر1 مليون برميل الأسبوع الماضي فيما كان من المتوقع تراجع قدره 6ر2 مليون برميل.