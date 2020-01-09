مجلس النواب الأمريكي يصوت غداً على الحد من تصرفات ترامب العسكرية ضد إيران

واشنطن- سانا

أعلنت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي اليوم أن المجلس سيصوت غداً على مشروع قرار بشأن سلطات الحرب يستهدف الحد من تصرفات الرئيس دونالد ترامب بخصوص إيران وذلك بعد إفادة قدمت للأعضاء لم تبدد القلق تجاه استراتيجية الإدارة وقراراتها.

وجاء في بيان صدر عن بيلوسي وفق ما نقلت رويترز “أن مجلس النواب الأمريكي سيمضي قدما في بحث تشريع بشأن سلطات الحرب يستهدف الحد من تصرفات الرئيس دونالد ترامب بخصوص إيران”.

ومن المقرر أن يتم التصويت على مشروع القرار في اللجنة المختصة بمجلس النواب تمهيدا لإحالته إلى التصويت أمام المجلس غدا.

وجددت بيلوسي انتقادها لترامب على الأمر الذي أصدره الأسبوع الماضي باغتيال الفريق قاسم سليماني.

وقالت بيلوسي:”أدى هذا العمل إلى تعريض جنودنا ودبلوماسيينا ومواطنينا للخطر لأنه أدى لخطر إحداث تصعيد خطير للتوتر مع إيران” في وقت أظهر فيه ترامب “أنه ليست لديه أي استراتيجية متسقة” بهذا الصدد.

وكانت بيلوسي طالبت في وقت سابق اليوم الإدارة الأميركية بوقف الممارسات الاستفزازية ضد الدول الأخرى مشيرة إلى أنه ليس بمقدور الولايات المتحدة والعالم تحمل تبعات حرب جديدة.