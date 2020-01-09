قذيفتان صاروخيتان تستهدفان السفارة الأمريكية ببغداد

بغداد-سانا

سقطت قذيفتان صاروخيتان في محيط السفارة الأمريكية ببغداد اليوم دون ورود أنباء عن أضرار مادية أو بشرية.

وقال العميد يحيى رسول الناطق الرسمي باسم وزارة الدفاع العراقية في اتصال هاتفي مع مراسلة سانا في بغداد إن”قذيفتين صاروخيتين استهدفتا السفارة الأمريكية في بغداد سقطتا عند بحيرة في محيط السفارة دون أن تتسببا بأضرار مادية أو بشرية”.

من جهتها أكدت خلية الاعلام الأمني العراقية سقوط القذيفتين وقالت في بيان مقتضب”إنها ستعلن تفاصيل أخرى لاحقا”.

وكانت القوة الجوفضائية للحرس الثورى الإيرانى أعلنت في وقت سابق اليوم استهداف قاعدة عين الأسد غرب العراق التي فيها قوات أمريكية بعشرات الصواريخ البالستية وذلك رداً على جريمة اغتيال الفريق قاسم سليماني ورفاقه.