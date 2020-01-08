أكثر من 5500 معتقل فلسطيني في سجون الاحتلال في 2019

القدس المحتلة- سانا

وصل عدد المعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي خلال العام الماضي إلى أكثر من 5500 بينهم نساء وأطفال.

وأشار مدير نادي الأسير في مدينة الخليل أمجد النجار لوكالة وفا أن سلطات الاحتلال اعتقلت خلال عام 2019 أكثر من 5500 فلسطيني من بينهم 778 من الخليل لافتا إلى وجود 40 أسيرة في معتقلات الاحتلال بينهن أسيرتان بحالة حمل.

وبين النجار أن نحو 185 طفلا يقبعون في معتقلات الاحتلال يتعرضون بشكل يومي للعنف الجسدي والتجريد من الملابس والحرمان من الطعام والماء والحبس الانفرادي مشيرا إلى استشهاد خمسة أسرى إضافة إلى خطر الموت الذي بات يتهدد الأسرى المرضى بسبب ممارسات الاحتلال غير الإنسانية بحقهم.