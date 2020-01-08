مراسلة سانا في بغداد: صفارات الإنذار تدوي في المنطقة الخضراء بعد سقوط قذيفتين صاروخيتين

الأربعاء / 8 / 01 / 2020
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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
جاويكوز: سياسة النظام التركي تقوم على دعم المجموعات الإرهابية
2020-01-08
سوري ينال جائزة أفضل ابتكار عن فئة المشاريع التكنولوجية في روسيا
2020-01-08
الرحالة عدنان عزام يقترب من موسكو لينهي رحلة (سورية العالم)
2020-01-08
أوكامورا: الوجود العسكري الأمريكي على الأراضي السورية خرق للقانون الدولي
2020-01-08
السفارة العراقية بدمشق تقيم مجلس عزاء باستشهاد أبو مهدي المهندس
2020-01-07
وزير خارجية تركيا الأسبق: من يسمون بـ المعارضين السوريين باتوا مرتزقة يقاتلون من أجل حفنة دولارات
2020-01-07
قمة روسية ألمانية تبحث قضايا عدة منها الأزمة في سورية
2020-01-06
محليات
ضابطة جمارك المكافحة تصادر كمية كبيرة من الحديد الصناعي المهرب في طرطوس
2020-01-08
حالة الطرق العامة نتيجة الأحوال الجوية السائدة هذه الليلة
2020-01-08
رئيس مجلس الشعب وعدد من الوزراء يقدمون واجب العزاء بالشهيد أبو مهدي المهندس في السفارة العراقية
2020-01-08
طقس الغد: هطلات مطرية غزيرة على بعض المناطق وثلجية على ارتفاع أكثر من 1000 متر
2020-01-08
اللاذقية.. عودة وحدة الغاز في سنجوان للعمل
2020-01-08
افتتاح صيدلية افتراضية لتدريب الطلاب في جامعة دمشق
2020-01-08
محافظة القنيطرة: إزالة الثلوج وفتح الطرق بريف المحافظة الشمالي
2020-01-08
رياضة
منتخب سورية من أفضل المنتخبات أداء ونتيجة في التصفيات المزدوجة لنهائيات كأس العالم وآسيا
2020-01-08
منتخب سورية الأولمبي يلتقي منتخب قطر في أولى مبارياته بنهائيات آسيا وعينه على الفوز
2020-01-08
نتائج جيدة لمنتخب حمص بالتايكواندو في تجارب انتقاء المنتخب الوطني
2020-01-08
تفعيل الاستثمارات وإقامة سباق للحواجز أهم طموحات الإدارة الجديدة لنادي الفروسية بحماة
2020-01-08
الرحالة عدنان عزام يقترب من موسكو لينهي رحلة (سورية العالم)
2020-01-08
إسبانيا تتأهل إلى ربع نهائي كأس رابطة المحترفين للتنس
2020-01-08
تلدرة يتصدر ذهاب المجموعة الثانية لدوري السيدات بكرة الطائرة
2020-01-08
اقتصاد
رغم الصعوبات.. الواقع الزراعي يشهد تحسناً في دروشا بريف دمشق
2020-01-08
أغلبهم في القطاع الهندسي.. (916) مستثمراً في حسياء الصناعية خلال العام الماضي
2020-01-08
المصرف الزراعي: نحو 16 مليار ليرة قيمة مبيعات الأسمدة في 11 شهراً
2020-01-08
برأسمال 5 مليارات ليرة… 17 مصرفاً يساهم في مؤسسة ضمان مخاطر القروض
2020-01-08
شركة الطرق والجسور بحمص تنفذ مشاريع بقيمة أربعة مليارات ليرة خلال العام الماضي
2020-01-08
معالجة 213 شكوى تموينية قدمها المواطنون في درعا العام الماضي
2020-01-08
نتيجة توفير العلف والرعاية الصحية.. تعافي قطاع الثروة الحيوانية في الحسكة
2020-01-08
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