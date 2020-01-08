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عــاجــل وسائل إعلام تركية: وزارة الدفاع التركية تعلن مقتل ضابطين وجنديين بانفجار السيارة المفخخة في قرية الأربعين بريف رأس العين

مراسلة سانا في بغداد: صفارات الإنذار تدوي في المنطقة الخضراء بعد سقوط قذيفتين صاروخيتين

2020-01-08

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وسائل إعلام تركية: وزارة الدفاع التركية تعلن مقتل ضابطين وجنديين بانفجار السيارة المفخخة في قرية الأربعين بريف رأس العين

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