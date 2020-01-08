طهران تستنكر تصريحات أمين عام الناتو حول الشهيد سليماني

طهران- سانا

استنكرت وزارة الخارجية الإيرانية تصريحات الأمين العام لحلف الناتو “ينس ستولتنبرغ” حول اغتيال الفريق قاسم سليماني قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني من قبل واشنطن.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية عباس موسوي في تصريح له اليوم:”إن الناتو وخلال السنوات الأخيرة لم يحقق أي إنجاز سوى الدمار والحرب وزعزعة أمن شعوب المنطقة والعالم” مضيفا:”أن أداء هذا الحلف الذي يمثل أكبر أعضائه دولة إرهابية على الصعيد العالمي أي الولايات المتحدة لم يقدم أي إنجاز سوى الدمار والحرب وزعزعة الأمن لشعوب المنطقة والعالم”.

ولفت موسوي إلى أن تبرير الإجراء الأمريكي باغتيال القائد سليماني إنما هو تجاهل لدوره بمحاربة الإرهابيين والقضاء على “داعش” وإزالة خطر هذا التنظيم الإرهابي الوحشي عن المنطقة وعن أوروبا.

وكان ستولتنبرغ أدان “الهجمات” الصاروخية الإيرانية التي استهدفت قواعد تضم قوات أمريكية في العراق داعيا إيران إلى “الامتناع عن القيام بالمزيد من العنف” على حد زعمه.

وأعلنت القوة الجوفضائية للحرس الثوري الإيراني فجر اليوم استهداف قاعدة عين الأسد غرب العراق والتي تتواجد فيها قوات أمريكية بموجتين من الصواريخ البالستية وذلك ردا على جريمة اغتيال الفريق سليماني ورفاقه مؤكدة أن الصواريخ أصابت أهدافها بدقة.