قوات الاحتلال التركي ومرتزقته من الإرهابيين تعتدي بقذائف المدفعية على ريف رأس العين

الحسكة-سانا

جددت قوات الاحتلال التركي ومرتزقتها من التنظيمات الإرهابية اعتداءها على القرى والبلدات الآمنة بريف الحسكة حيث استهدفت بعدد من قذائف المدفعية قرى ريف رأس العين بريف الحسكة الشمالي الغربي.

وذكر مراسل سانا أن عددا من قذائف المدفعية أطلقتها قوات الاحتلال التركي ومرتزقتها من الإرهابيين على المنازل السكنية في قرية أم حرملة بريف رأس العين شمال غرب محافظة الحسكة ما تسبب بوقوع أضرار مادية في المنازل والممتلكات.

ولفت المراسل إلى أن وحدات الجيش العربي السوري المنتشرة شمال مدينة تل تمر خاضت اشتباكات مع قوات الاحتلال التركي ومرتزقتها من التنظيمات الإرهابية على محور قرية المناخ بريف تل تمر الشمالي حاولت التقدم باتجاه نقاط الجيش المنتشرة في المنطقة وأوقعت في صفوفها خسائر.

وكانت قوات الاحتلال التركي أدخلت أمس رتلا من الآليات العسكرية يضم 16 آلية عبر قرية السكرية الحدودية متجهة جنوبا حيث استقر عدد منها في قرية أم عشبة والباقي توجه نحو قرى الداوودية وتل محمد وعنيق الهوى التابعة لناحية أبو راسين.

ومنذ بداية عدوانها على الأراضي السورية في التاسع من تشرين الأول الماضي قامت قوات الاحتلال التركي ومرتزقتها من الإرهابيين بالاعتداء على القرى والبلدات الامنة في أرياف الحسكة والرقة وحلب بالقذائف المدفعية والأسلحة الثقيلة المختلفة ما تسبب بدمار المنازل السكنية والمنشآت الحيوية في هذه البلدات إضافة إلى تهجير سكان هذه القرى والبلدات عن منازلهم.