بري: العدوان الأمريكي على سيادة العراق تجاوز كل الخطوط الحمراء

بيروت-سانا

أكد رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري أن العدوان الأمريكي الذي طال سيادة العراق باغتيال الفريق قاسم سليماني قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني وأبو مهدي المهندس نائب رئيس الحشد الشعبي العراقي ورفاقهما يشكل تجاوزاً لكل الخطوط الحمراء.

ووصف بري خلال اجتماع نيابي اليوم العدوان الأمريكي بأنه “تصعيد خطير وسيغير ملامح الصراع في المنطقة بأسرها”.

وفي الشأن اللبناني دعا بري إلى تشكيل حكومة وطنية لبنانية تلم الشمل وفق رؤية تتصدى بنجاح للهواجس انطلاقاً من تقديم مصلحة لبنان وكل اللبنانيين.

من جهة أخرى أشار لقاء الأحزاب الوطنية والقومية في البقاع اللبناني إلى أن الرد الإيراني على جريمة اغتيال سليماني والمهندس باستهداف القواعد الأمريكية في العراق سيؤسس لاقتلاع الوجود الأميركي الاستعماري من المنطقة.

وقال اللقاء في بيان أن “الرد الإيراني عرى الإدارة الأميركية المتغطرسة وأدخلها في دوامة هذيان وتخبط وضياع عكستها المواقف الأميركية المتناقضة على مستوى دائرة القرار في الدولة العميقة والتي ألمح بعضها إلى حماقات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وتهوره المجنون الذي سيخرج أميركا من منطقة الشرق الأوسط”.

وكانت القوة الجوفضائية للحرس الثوري الإيراني أعلنت في وقت سابق اليوم استهداف قاعدة عين الأسد والتي توجد فيها قوات أميركية بعشرات الصواريخ الباليستية وذلك رداً على جريمة اغتيال الفريق سليماني ورفاقه.