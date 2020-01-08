حالة الطرق العامة نتيجة الأحوال الجوية السائدة حتى مساء اليوم

دمشق-سانا

بينت إدارة المرور في وزارة الداخلية أن بعض الطرق العامة بمحافظات ريف دمشق والقنيطرة واللاذقية غير سالكة أو سالكة بصعوبة نتيجة الأحوال الجوية السائدة.

وأوضحت إدارة المرور في نشرتها مساء اليوم أن جميع الطرق المؤدية لمنطقة النبك بريف دمشق سالكة مع تساقط للثلوج ورؤية ضعيفة بسبب الضباب الكثيف.

وفي منطقة قدسيا جميع الطرق سالكة عدا الطريق المؤدية إلى الديماس البلد وجديدة يابوس سالكة بصعوبة بسبب تراكم الثلوج.

في منطقة الزبداني جميع الطرق سالكة مع وجود تساقط للثلوج.

في منطقة داريا جميع الطرق سالكة عدا طريق ضاحية 8 آذار تحت جسر الباردة بسبب ارتفاع كمية الامطار إلى 1 متر تقريباً.

ووفق النشرة فان كل الطرق في محافظة القنيطرة سالكة بصعوبة بسبب تساقط الثلوج عدا طريق حضر “عين التينة غير سالك بسبب تراكم الثلوج.

أما في محافظة اللاذقية فجميع الطرق سالكة عدا طريق أم الطيور الفرعي غير سالك بسبب انهيار في الجدار الإسمنتي الاستنادي وانهيار بالتربة أسفل الطريق وطريق صلنفة محطة البث الغاب غير سالك بسبب تراكم الثلوج وطريق جرنة”حمام القراحلة غير سالك بسبب السيول وتراكم الأتربة على الطريق.

ونصحت إدارة المرور السائقين باستعمال الأنوار الخاصة بالضباب وتفقد المكابح وتخفيف السرعة عند المنعطفات والمنحدرات ومفارق الطرق والقيادة بحذر تفاديا لوقوع الحوادث مشيرة إلى أنها خصصت الرقمين 5422703 و 5411365 للاستعلام عن حالة الطرق.