الحوثي يجدد إدانته الجريمة الأمريكية باغتيال الفريق سليماني

صنعاء-سانا

جدد قائد حركة أنصار الله اليمنية عبد الملك بدر الدين الحوثي إدانته الجريمة الأمريكية باغتيال الفريق قاسم سليماني قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني ورفاقه مشيراً إلى أنها انتهاك للقوانين الدولية والسيادة العراقية.

وقال عبد الملك في كلمة له بمناسبة الذكرى السنوية للشهيد في اليمن: “ليس لأمريكا حق أن تنفذ أي عملية عسكرية في العراق وتقتل من أبنائه وجيرانه” مشيراً إلى أن أمريكا ” لم تحترم الدم العراقي ولم تحترم القوانين الدولية ورسخت الاستباحة في منطقتنا”.

وأكد الحوثي تضامن اليمن مع إيران ولبنان والعراق وسورية وفلسطين وكل بلد يتعرض للهجمة الأمريكية لافتاً إلى أن الدور الأمريكي أساسي في العدوان على اليمن بالإشراف والإدارة والحماية السياسية والأسلحة التدميرية.

وكان الفريق سليماني استشهد يوم الجمعة الماضي في جريمة اغتيال نفذتها طائرات أمريكية قرب مطار بغداد الدولي وأدت أيضاً إلى استشهاد أبو مهدى المهندس نائب رئيس هيئة الحشد الشعبى العراقي وعدد آخر من رفاقهما.