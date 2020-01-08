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طقس الغد: هطلات مطرية غزيرة على بعض المناطق وثلجية على ارتفاع أكثر من 1000 متر

2020-01-08

دمشق-سانا

يستمر الجو غداً غائماً جزئياً إلى غائم ماطر على فترات مع درجات حرارة أدنى من معدلاتها بنحو 2 إلى 3 درجات مئوية نتيجة تأثر البلاد بامتداد منخفض جوي مرفق بكتلة باردة ورطبة في طبقات الجو كافة.

وتوقعت مديرية الأرصاد الجوية في نشرتها مساء اليوم أن يكون الهطل غزيراً أحياناً وخاصة على المناطق الجنوبية والغربية وثلجيا على المرتفعات الجبلية التي يزيد ارتفاعها على 1000 متر في القلمون والحرمون وجبل العرب والرياح جنوبية غربية بين الخفيفة والمعتدلة والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

درجات الحرارة المتوقعة:

دمشق                    8/3

المنطقة الجنوبية          8/2

المرتفعات الجبلية          2/ناقص 3

المنطقة الوسطى          9/5

المنطقة الساحلية          11/8

المنطقة الشمالية          10/2

منطقة الجزيرة            10/3

المنطقة الشرقية           11/4

منطقة البادية              11/3.

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