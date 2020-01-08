الصين تعلن إطلاق أول قطار ذكي في العالم

بكين-سانا

أعلنت الصين اطلاقها أول قطار ذكي في العالم يعمل دون سائق وتصل سرعته القصوى إلى 350 كم في الساعة وذلك ضمن استعدادات بكين لاستضافة دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في عام 2022.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن القطار الجديد بدأ رحلته بالفعل في أواخر الشهر الماضي بالصين وهو يتوقف في عشر محطات واستغرقت عملية بناء السكة المخصصة له أربع سنوات وهي تربط بكين بمدينة تشانغجياكو التي تقع شمال غربها كما تربط بين بكين ومدينة يانتشينغ حيث ستستضيف هذه المدن الألعاب الأولمبية المقبلة والمناسبات المرافقة لها.

ويقلص القطار الذي وصف بـ “الرصاصة” الوقت اللازم للسفر بين المدينتين من 3 ساعات إلى 47 دقيقة فقط وجهزت عرباته بإشارات “جي5” وإضاءة ذكية و2718 جهازا للاستشعار لجمع البيانات واكتشاف أي خلل تشغيلي كما يحتوي كل مقعد فردي على لوح تحكم يعمل باللمس ومحطات شحن لاسلكية إضافة إلى مراعاة التصميم الداخلي لاحتياجات الرياضيين والصحفيين.