باريس-سانا

أعلنت خدمة رصد الأرض في الاتحاد الأوروبي “هيئة كوبرنيكوس” أن العام 2019 ثاني أكثر الأعوام حراً على الإطلاق وقد انتهى به العقد الأكثر دفئاً في التاريخ.

ونقلت وكالة فرانس برس عن “هيئة كوبرنيكوس” قولها في بيانات إن درجات الحرارة في كل أنحاء العالم في العام الماضي كانت في المرتبة الثانية بعد العام 2016 حين ارتفعت الحرارة 12ر0 درجة مئوية بسبب ظاهرة “النينيو” المناخية.

وأضافت الهيئة إن الحرارة ارتفعت على مستوى العالم في العام 2019 بمقدار 6ر0 درجة مئوية عن متوسط الأعوام 1981-2010 كما ارتفعت حرارة الأرض خلال السنوات الخمس الماضية ما بين 1.1 و1.2 درجة مئوية مقارنة بالفترة ما قبل الثورة الصناعية في القرن التاسع عشر.

وأشارت الهيئة إلى أن السنوات الخمس الماضية كانت الأكثر حراً على الإطلاق مشيرة إلى أن تركيزات الكربون في الغلاف الجوي استمرت في الارتفاع في العام 2019 ووصلت إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق.

يذكر أن الأسبوع الأول من العام 2020 شهد كوارث مرتبطة بالمناخ مثل الحرائق التي اجتاحت جنوب شرق أستراليا والفيضانات التي أودت بحياة العشرات في إندونيسيا حيث أشار علماء إلى أن مثل هذه الكوارث ستصبح متكررة وأكثر شدة مع ارتفاع درجات الحرارة إثر ظاهرة التغير المناخي.