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استشهاد مدنيين اثنين وإصابة آخرين بانفجار سيارة مفخخة بريف رأس العين شمال غرب الحسكة

2020-01-08

الحسكة-سانا

استشهد مدنيان وأصيب آخرون جراء انفجار سيارة مفخخة في محيط قرية الشكرية بريف مدينة رأس العين الواقعة تحت سيطرة قوات الاحتلال التركي ومرتزقته من التنظيمات الإرهابية بريف الحسكة الشمالي الغربي.

وذكر مراسل سانا نقلا عن مصادر أهلية أن سيارة مفخخة انفجرت بعد ظهر اليوم قرب مفرق قرية الشكرية بريف مدينة رأس العين ما تسبب باستشهاد مدنيين اثنين وإصابة آخرين بجروح إضافة إلى وقوع أضرار مادية في المنازل والممتلكات.

وتشهد العديد من القرى والبلدات بريف الحسكة التي احتلتها قوات النظام التركي ومرتزقته من الإرهابيين في تشرين الثاني الماضي مظاهر الفوضى والانفلات الأمني نتيجة صراعات تجري بين تلك المجموعات الإرهابية ومتزعميها لاقتسام النفوذ والسيطرة والتحكم بمصير المدنيين في المناطق التي احتلتها.

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