الجيش يتصدى لهجوم مجموعات إرهابية باتجاه قريتي سمكة والبرسا بريف إدلب الجنوبي الشرقي ويوقع قتلى ومصابين في صفوفها

إدلب-سانا

تصدت وحدات الجيش العربي السوري العاملة في الريف المحرر بمنطقة معرة النعمان لهجوم مجموعات إرهابية على النقاط العسكرية على مشارف قريتي سمكة والبرسا بريف إدلب الجنوبي الشرقي.

وأفاد مراسل سانا بأن مجموعات إرهابية استغلت الأحوال الجوية والضباب لشن هجوم بأعداد كبيرة على نقاط عسكرية بعد اعتدائها بالقذائف الصاروخية باتجاه نقاط الجيش في محيط قريتي سمكة والبرسا التابعتين لمدينة معرة النعمان حيث تصدت وحدات الجيش العاملة في المنطقة للهجوم وخاضت اشتباكات عنيفة معها أسفرت عن تدمير عربة مفخخة وسيارتين بمن فيهما ووقوع قتلى ومصابين في صفوف الإرهابيين.

ولفت المراسل إلى أن وحدات الجيش نفذت ضربات مركزة بسلاحي الصواريخ والمدفعية على مواقع انتشار المجموعات الإرهابية وتحصيناتها في محيط معرة النعمان أبرز معاقل التنظيمات الإرهابية بالريف الجنوبي الشرقي.

وذكر المراسل أن وحدات الجيش نفذت ضربات مدفعية وصاروخية على محاور وخطوط إمداد الإرهابيين من اتجاه معرة النعمان وسراقب وكبدتهم خسائر بالأفراد والعتاد.

وتواصل وحدات الجيش عملياتها بريف إدلب الجنوبي الشرقي في ملاحقة فلول التنظيمات الإرهابية وتمكنت خلال الشهر الماضي من تطهير ما يزيد على 320 كيلومتراً مربعاً وطرد تنظيم (جبهة النصرة) وبقية التنظيمات الإرهابية منها والدخول إلى أكثر من أربعين بلدة وقرية بريف إدلب الجنوبي والجنوبي الشرقي.