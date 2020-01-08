أغلبهم في القطاع الهندسي… 916 مستثمراً في حسياء الصناعية خلال العام الماضي

حمص-سانا

شهدت مدينة حسياء الصناعية خلال الفترة الماضية نمواً كبيراً مدعومة بحزمة من التشريعات والتسهيلات فاستقطبت 916 مستثمراً خلال العام الماضي وأمنت نحو30 ألف فرصة عمل.

وأوضح الدكتور بسام المنصور مدير المدينة أن زيادة كبيرة في الإيرادات الاستثمارية المحققة وصلت خلال العام الماضي وحتى نهاية تشرين الثاني إلى نحو 2مليار و247 مليون ليرة سورية كما حققت زيادة ملحوظة ما بين أعوام 2013 وحتى 2018 حيث وصلت قيمة الإيرادات المحققة في العام 2013 إلى نحو 211 مليونا ليتنامى الرقم تدريجياً في العام 2017 ويصل إلى نحو مليار و780 مليوناً وفي العام 2018 إلى 2 مليار و400 مليون ليرة سورية.

ولفت المنصور في تصريح لنشرة سانا الاقتصادية إلى أن مساحة المقاسم المباعة في حسياء تجاوزت نسبة 63 بالمئة منذ إحداثها في العام 2004 وحتى نهاية العام الماضي مبيناً أن عدد المنشآت المنجزة والمستثمرة 253 فيما بلغ عدد المنشآت قيد الإنشاء 663 منشأة.

وأشار المنصور إلى وجود توجه من قبل المستثمرين نحو الصناعات الهندسية التي تدخل في صلب عملية إعادة الإعمار في العام الماضي والتي تلامس حياة ومتطلبات المواطنين لاسيما صناعة مصابيح الإنارة واللدات والمحولات الكهربائية ووحدات التحكم

الكهربائية وتشكيل الجدران والأسقف من مادة الصاج “فيبر كلاس” وبولي يوريتان المعزولة بمادة الفوم أو ما يعرف بالصوف الزجاجي وغيرها من مواد العزل المعدة لتشكيل قطع البناء.

تمام الحسن