المصرف الزراعي: نحو 16 مليار ليرة قيمة مبيعات الأسمدة في 11 شهراً

دمشق-سانا

استمر المصرف الزراعي التعاوني بتأمين مستلزمات الانتاج والأسمدة للفلاحين في المناطق الآمنة حيث بلغت قيمة مبيعات الأسمدة-سوبر فوسفات ويوريا ونيرات ونترات الأمونيوم وسلفات البوتاس 15 مليارا و896 مليون ليرة سورية وذلك منذ بداية العام الماضي ولغاية نهاية شهر تشرين الثاني بكميات تقدر بأكثر من 99 ألف طن.

وحسب أحدث تقرير صادر عن الزراعي تلقت سانا نسخة منه أضاف المصرف العام الماضي عددا من الغايات إلى نظام عملياته كقروض متوسطة وطويلة الاجل كما ألغى الحد الأقصى للقروض بحيث يتم تحديد السقف بناء على الملاءة المالية لطالب القرض وحسب طبيعة المشروع والغاية المراد تمويلها والضمانة المقدمة وذلك بغية تطوير عمله وتلبية احتياجات الفلاحين والمشاريع الزراعية عبر الأقراض .

وتمثلت الغايات التي أضافها مجلس إدارة المصرف بـ “إنشاء البيوت البلاستيكية وشراء تجهيزات توليد الكهرباء بالطاقة المتجددة الشمسية وشراء الجرارات والحصادات وشراء التجهيزات والمعدات لمعامل الأدوية الزراعية والبيطرية واللقاحات وتوسعة بناء وترميم وتجديد تجهيزات ومعدات المداجن القائمة”.

وفي تصريح لنشرة سانا الاقتصادية أكد مدير عام المصرف إبراهيم زيدان أن مجلس إدارة المصرف أضاف أيضا العام الماضي غايات جديدة إلى كافة المشاريع المستهدفة بالتمويل من قبل الصندوق الوطني للمعونة الاجتماعية والمصرف ضمن منهجية المشروعات متناهية الصغر وبرنامج دعم المسرحين من خدمة العلم ممن يرغبون بالاستفادة من القروض لإقامة مشروعاتهم إلى جانب تعديل معدلات التمويل الواردة في جداول الاحتياج بما يتناسب مع التكاليف الفعلية للإنتاج لكافة الغايات المحددة.

وبين زيدان أن مجلس الإدارة اعتمد التعليمات التنفيذية وتعليمات القيد المحاسبي للاتفاق الإطاري الموقع بين المصارف العاملة ووزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية ممثلة بهيئة تنمية وترويج الصادرات لدعم سعر الفائدة لمجموعة من البرامج منها تشغيل المداجن المرخصة والمتوقفة عن العمل والمتضررة.

وسيم العدوي