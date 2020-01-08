افتتاح صيدلية افتراضية لتدريب الطلاب في جامعة دمشق

دمشق-سانا

افتتحت كلية الصيدلة بجامعة دمشق اليوم صيدلية افتراضية تهدف إلى تهيئة الطالب لمزاولة المهنة من خلال تدريبه بشكل أكاديمي على طريقة العمل وإعداد خريجين قادرين على ربط مخرجات التعليم بالممارسة العملية وإتاحة الفرصة لاكتساب مهارات يحتاجون لها في سوق العمل.

وفي كلمة لها أشارت عميد كلية الصيدلة الدكتورة جميلة حسيان إلى أن هذه الصيدلية تعتبر نوعا من أنواع ربط الجامعة بالمجتمع والارتقاء بمهنة الصيدلة إضافة إلى التركيز فيها على التدريب لتنمية المهارة في صرف الدواء وتقديم المشورة للمريض حيث تضع الطالب بجو مشابه لجو الصيدلية الحقيقية مبينة أن الكلية ستقوم بتقسيم الطلاب إلى فئات كل فئة تضم نحو15 طالبا حيث سيتم تدريب طلاب السنة الخامسة مبدئيا لأنهم على وشك التخرج.

بدوره الدكتور عمار معتوق من إحدى شركات الصناعات الدوائية التي ساهمت بمشروع الصيدلية أوضح أن المشروع يهدف لاكساب الطلاب المهارات التي يحتاجونها لدخول سوق العمل.

وفي تصريح للصحفيين أشار رئيس جامعة دمشق الدكتور محمد ماهر قباقيبي إلى سعي الجامعة إلى تطوير كل ما يخص البحث العلمي الصيدلاني وربط كلية الصيدلة مع معامل وشركات الأدوية من خلال الوقوف على أهم المشكلات التي يعانون منها وتأمين الحلول اللازمة لها من خلال أبحاث طلاب الدراسات العليا لتحقيق شعار ربط الجامعة بالمجتمع.

وطبقت تجربة الصيدلية الافتراضية خلال العام الماضي في جامعتي البعث وتشرين إضافة إلى عدد من الجامعات السورية الخاصة.

حضر الافتتاح نقيب صيادلة سورية الدكتورة وفاء كيشي وعدد من الفعاليات العلمية والنقابية.