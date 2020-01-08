كتاب جذور المعرفة مقدمة في العلم والتفكير العلمي

دمشق-سانا

يركز كتاب جذور المعرفة على المنهج العلمي في أسلوب التفكير انطلاقا من أن المعرفة أداة ابتكرها العقل البشري لفهم طبيعة العالم الذي يعيش فيه.

مؤلف الكتاب حسين صالح السنيح اعتبر الكتاب مقدمة في العلم والتفكير العلمي حيث يشرح بعض الجوانب من المنطق وذلك كتمهيد للتفكير العلمي وإيضاح بعض المفاهيم المهمة التي ستساعد على فهم المنهج التجريبي وخصائصه ومعوقات التفكير العلمي وتبعه شرح لمعنى النظرية العلمية ولمحة سريعة عن النموذج العملي.

وأشار الكتاب إلى العلم الحقيقي والزائف عن طريق أمثلة فمن اليسير التمييز بينهما عبر تطبيق المنهج العلمي واخضاع تلك الادعاءات له أن كانت تخضع للتجريب أساسا ليقدم في النهاية قراءة حول العلم وعلاقته بالمجتمع بشكل عام من حيث تأثيره بالحياة والايديولوجيا والدين.

يذكر أن حسين صالح السنيح من مواليد السويداء 1996 وهو طالب في كلية الآداب والعلوم الإنسانية الثانية جامعة دمشق فرع السويداء وصدر له سابقا كتاب “العدم الخلاق” وله قيد الطباعة كتاب “الذرة البيولوجية” وهو متطوع في لجنة مركز الشباب التابع لجمعية تنظيم الأسرة ضمن فريق المتطوعين التابع للأمانة السورية للتنمية.