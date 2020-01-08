محافظة القنيطرة: إزالة الثلوج وفتح الطرق بريف المحافظة الشمالي

القنيطرة-سانا

بدأت آليات المديريات الخدمية في محافظة القنيطرة أعمال إزالة الثلوج وفتح الطرق في بلدات وقرى ريف المحافظة الشمالي.

وأوضح نائب رئيس المكتب التنفيذي حسين اسحق في تصريح لـ سانا أن آليات المحافظة بجاهزية تامة للتعامل مع الحالة الطارئة بسبب الثلوج والأمطار الغزيرة التي تشهدها القنيطرة وقد تم وضع خطة عمل لجميع المديريات الخدمية والوحدات الإدارية للتعاون والتنسيق فيما بينها بهدف توحيد جهود العمل لمواكبة الأحوال الجوية وفتح الطرق وتأمين المواد التموينية والمحروقات للمواطنين.

بدوره أشار العقيد فراس سمارة رئيس قسم الجاهزية في المحافظة إلى أن آليات فوج إطفاء القنيطرة ومديريات الخدمات الفنية والزراعة وفرع الطرق والجسور تواصل عمليات فتح الطرق الرئيسية المؤدية إلى ريف المحافظة الشمالي.

رئيس مجلس بلدة جباثا الخشب أدهم مريود لفت إلى فتح الطرق الرئيسية المؤدية إلى جباثا الخشب والقرى والمزارع التابعة لهما إضافة إلى عدد من الطرق الفرعية.

بدوره أشار رئيس مجلس بلدة حضر علي ركاب إلى أن الآليات تمكنت من فتح الطرق الرئيسية في البلدة ومزارع القنيف والعودة وسحيتا ويجري العمل حالياً على فتح طريق حضر-عين التينة لافتاً إلى أن سماكة الثلوج تراوحت بين 15و25 سم عند سفوح جبل الشيخ وفي حي المرج من البلدة.

وبين مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بالقنيطرة المهندس علي زيتون توفر كافة المواد الغذائية والتموينية والمحروقات إضافة إلى عمل كافة أفران القطاعين العام والخاص لتأمين احتياجات المواطنين من الخبز.

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