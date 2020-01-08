المخابز الآلية العامة بالسويداء تنتج أكثر من 18 ألف طن من الخبز خلال العام الماضي

السويداء-سانا

أنتجت المخابز الآلية العامة في السويداء العاملة بنظام الإدارة خلال العام الماضي 18519 طنا من مادة الخبز وذلك عبر سبعة خطوط إنتاج.

وأشار مدير فرع الشركة المهندس عادل علم الدين في تصريح لمراسل سانا اليوم إلى تواصل العمل بوتيرة إنتاجية عالية لتوفير مادة الخبز للمواطنين ضمن منافذ المخابز الآلية العامة والأكشاك التابعة لها مع إيصالها إلى المعتمدين لأحياء القرى التي لا تتوفر فيها أفران خاصة.

ولفت علم الدين إلى أن استقرار وضع اليد العاملة في المخابز بعد تعديل نظام الحوافز الإنتاجية والعمل الإضافي انعكس إيجابا على واقع العمل وخاصة من ناحية الحد من الهدر في مختلف مستلزمات الإنتاج داعيا إلى العمل على تحسين قيمة الوجبة الغذائية وبدل اللباس للعاملين في هذا القطاع نظرا لما يتطلبه من جهد.

ويبلغ عدد المخابز الآلية العامة العاملة بنظام الإدارة في السويداء أربعة مخابز موزعة في مدن السويداء وشهبا وصلخد.

عمر الطويل