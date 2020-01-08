زراعة حمص: نسبة المساحات المزروعة بالقمح البعل تجاوزت 97 بالمئة من الخطة الزراعية

حمص-سانا

‏تجاوزت نسبة المساحات المزروعة بالقمح البعل في مختلف مناطق حمص 97 بالمئة والقمح المروي أكثر من 72 بالمئة في حين تراوحت نسبة زراعة الشعير المروي والبعل بين 70و80 بالمئة من الخطة الزراعية للموسم الحالي.

وقال المهندس ‏يونس حمدان رئيس دائرة الإنتاج النباتي في مديرية زراعة حمص في تصريح لمراسلة سانا إن المساحة المنفذة من خطة القمح المروي بلغت 8040 هكتارا من المخطط 11149 هكتارا أما القمح البعل 27965 هكتارا من المخطط 29013 هكتارا في حين بلغت المساحة المنفذة من الشعير المروي 426 هكتارا من المخطط 608 هكتارات والشعير البعل 39322 هكتارا من المخطط 48938 هكتارا.

وأوضح حمدان أن النسبة العامة للزراعات ‏الشتوية تعد جيدة وما زالت عمليات الزراعة مستمرة لكل المحاصيل الشتوية مشيرا إلى أن الأمطار ‏التي تعم كل ارجاء محافظة حمص في هذه الأيام تسهم في تسريع الإنبات.

وفيما يتعلق بباقي المحاصيل البعلية أشار حمدان إلى أن نسبة زراعة الفول المروي والبعل تراوحت بين 80 و95 بالمئة والبازلاء المروي 76 بالمئة والعدس البعل 81 بالمئة.