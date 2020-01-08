بكين: تفاقم التوترات في الشرق الأوسط ليس في مصلحة أي طرف

بكين-سانا

جددت الصين اليوم موقفها الداعي إلى استخدام الحوار لحل الخلافات الدولية مؤكدة أن تفاقم التوترات في منطقة الشرق الأوسط ليس في مصلحة أي طرف.

وكانت الصين حذرت في وقت سابق من عواقب العدوان الإجرامي الأمريكي الذي أدى إلى استشهاد الفريق قاسم سليماني قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني ونائب رئيس الحشد الشعبي العراقي أبو مهدي المهندس في بغداد في الثالث من الشهر الحالي مؤكدة موقفها المعارض لاستخدام القوة في العلاقات الدولية.

وكرر المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية قنغ شوانغ خلال إفادة صحفية اليوم نقلتها رويترز الدعوة إلى اعتماد الحل السلمي لتسوية الخلافات وحماية السلام والاستقرار في المنطقة.

وأشار المتحدث إلى أن بلاده على اتصال وثيق مع الأطراف المعنية في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بهذا الخصوص.

وكان الحرس الثوري الإيراني أعلن في وقت سابق اليوم عن استهداف قاعدة عين الأسد غرب العراق والتي تتواجد فيها قوات أمريكية بعشرات الصواريخ الباليستية وذلك رداً على جريمة اغتيال الفريق سليماني ورفاقه.

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