إعادة التيار الكهربائي للحسكة والشدادي وتل تمر بعد إصلاح الخط المغذي للمحطات

الحسكة-سانا

أعادت الشركة العامة لكهرباء الحسكة التيار الكهربائي إلى مدينتي الحسكة والشدادي وبلدة تل تمر بعد إصلاح عطل فني على خط نقل التوتر الكهربائي (66 ك.ف) المغذي لمجموعة من المحطات.

وتعرض خط نقل التيار الكهربائي (66 ك.ف) لعطل فني فجر اليوم أدى إلى خروج محطات المبسطة والسد الغربي والشرقي والسد الجنوبي والشدادي وتل تمر من الخدمة.

وبين مدير عام الشركة المهندس أنور عكلة في تصريح لمراسل سانا أن ورشات الصيانة كشفت على الخط وعملت على إصلاح العطل في المحطة الرئيسية جنوب مركز المدينة والبدء بإعادة التيار الكهربائي وتغذية المحطات بشكل تدريجي.

وأكد عكلة استمرار ورشات الشركة وقسم الطوارئ بعمليات إصلاح الأعطال الطارئة على الشبكات الداخلية في مدينتي الحسكة والقامشلي وإجراء صيانة لعدد من شبكات المراكز في مدينة القامشلي (مراكز المشفى القديم والقادسية ومساكن الروضة وحديقة الخليج ومستوصف الخليج).

وتتغذى محافظة الحسكة بالتيار الكهربائي عبر خط نقل التوتر الواصل بين محطة الطبقة والأبواب بعد خروج خط توتر سد تشرين مبروكة من الخدمة جراء العدوان التركي.