ثلوج في ريف القنيطرة

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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
السفارة العراقية بدمشق تقيم مجلس عزاء باستشهاد أبو مهدي المهندس
2020-01-07
وزير خارجية تركيا الأسبق: من يسمون بـ المعارضين السوريين باتوا مرتزقة يقاتلون من أجل حفنة دولارات
2020-01-07
قمة روسية ألمانية تبحث قضايا عدة منها الأزمة في سورية
2020-01-06
ممثلاً للرئيس الأسد… اللواء مملوك يشارك في مراسم تشييع الشهيد الفريق سليماني
2020-01-06
مبعوثاً خاصاً للرئيس الأسد.. اللواء مملوك يزور طهران ويلتقي شمخاني
2020-01-05
دبور: الصهاينة والأمريكيون يعملون على خلق الأزمات بالمنطقة
2020-01-05
التجمع النقابي لتشيكيا ومورافيا يجدد دعمه لسورية بمواجهة الإرهاب
2020-01-04
محليات
إعادة التيار الكهربائي للحسكة والشدادي وتل تمر بعد إصلاح الخط المغذي للمحطات
2020-01-08
حالة الطرق العامة نتيجة الأحوال الجوية السائدة
2020-01-08
أمطار في معظم المحافظات أغزرها 147 مم في بوقا باللاذقية
2020-01-08
الجو غائم ماطر في أغلب المناطق وهطولات ثلجية على ارتفاع 1100 متر
2020-01-08
معالجة الانهيارات جراء الأمطار وتعزيل القنوات المطرية في اللاذقية
2020-01-07
تركيب مركز مسبق الصنع باستطاعة 630 ك.ف.أ في حي الدعتور باللاذقية
2020-01-07
اعتماد الآلية التنفيذية لعمل الهيئة العامة للضرائب والرسوم للعام 2020 في مجال مكافحة التهرب الضريبي
2020-01-07
رياضة
نتائج جيدة لمنتخب حمص بالتايكواندو في تجارب انتقاء المنتخب الوطني
2020-01-08
الرحالة عدنان عزام يقترب من موسكو لينهي رحلة (سورية العالم)
2020-01-08
في أولى مبارياته في نهائيات آسيا… منتخب سورية الأولمبي لكرة القدم يلتقي منتخب قطر غداً
2020-01-08
تتويج السنغالي ماني أفضل لاعب أفريقي في 2019
2020-01-07
إنتر ميلان يدخل على خط التعاقد مع الفرنسي جيرو
2020-01-07
بالفيديو.. فريق الاتحاد يتوج بلقب بطولة كأس الجمهورية لكرة السلة للرجال
2020-01-06
سواريز يفوز بجائزة لاعب الشهر في “الليغا”
2020-01-06
اقتصاد
أسعار النفط تقفز والأسهم تتهاوى بعد الرد الصاروخي الإيراني
2020-01-08
ضمن مبادرة (زكاتك خفض أسعارك)… معرض للسجاد والمفروشات بصالة الجلاء والحسومات تصل إلى 50 بالمئة
2020-01-07
تزويد معمل الصوف في شركة صناعة الصوف والسجاد في حماة بآلات إنتاج جديدة
2020-01-07
زراعة السويداء: تسويق أكثر من 15 ألف غرسة زيتون منذ بداية الموسم الحالي
2020-01-07
ارتفاع أسعار الذهب
2020-01-07
تراجع أسعار النفط
2020-01-07
الاقتصاد والتجارة الخارجية في عام 2019 … اتفاقيات تعاون مع دول صديقة وإجراءات لحماية المنتج الوطني
2020-01-06
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