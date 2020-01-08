فنية الملاكمة باللاذقية انتقت منتخب الشباب للمشاركة في بطولة الجمهورية

اللاذقية-سانا

انتقت اللجنة الفنية للملاكمة باللاذقية منتخب المحافظة لفئة الشباب الذي سيشارك في بطولة الجمهورية التي ستقام بمدينة الأسد الرياضية بالفترة ما بين التاسع والثاني عشر من الشهر الجاري.

وقال نضال يعقوب رئيس مكتب ألعاب القوة لمراسل سانا الرياضي باللاذقية “إن منتحب المحافظة يضم اللاعبين المتميزين الذين حققوا مراكز أولى في بطولة المحافظة التي جرت الشهر الماضي وسينافسون على المراكز الأولى بمختلف الأوزان في بطولة الجمهورية”.

وأضاف يعقوب إن المنتخب يضم أشرف التزه بوزن 49 كغ وسليمان البطح بوزن 52 كغ ويوشع صالح بوزن 56 كغ وحيدر العسلي بوزن 60 كغ وحمزة حيدر بوزن 64 كغ وجعفر إسماعيل بوزن 69 كغ وأمجد ربابة بوزن 75 كغ وأمجد ربابة وعمار خضور بوزن 81 كغ ومحمد إسماعيل بوزن 91 كغ وسهيل أبو دست بوزن زائد 91 كغ.

ومن جهة ثانية انتقت اللجنة الفنية للسباحة والألعاب المائية باللاذقية منتخب المحافظة بفئات الأشبال والشبلات والصغار الذي سيشارك في بطولة الجمهورية التي تستضيفها دمشق في العاشر من الشهر الجاري.

وبين رئيس اللجنة الفنية محمد زيدان أن السباحين الذين تم اختيارهم ضمن منتخب المحافظة هم من المواهب الواعدة والمتميزة التي برزت بمختلف الفئات وستنافس على المراكز الأولى في البطولة وهم بفئة الأشبال مصعب بلة ومحمد داية وبفئة الشبلات ديانا إسبر ونايا نحاس وبفئة الصغيرات ساندي العطوان وبفئة الصغار عبودة عيناوي وزين زيدان وفؤاد نحاس.