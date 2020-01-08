نتائج جيدة لمنتخب حمص بالتايكواندو في تجارب انتقاء المنتخب الوطني

حمص-سانا

حقق منتخب حمص بالتايكواندو لفئات الناشئين والشباب والسيدات نتائج جيدة في تجارب الانتقاء للمنتخب الوطني والتي جرت بدمشق مؤخرا.

ففي فئة الناشئين والناشئات تم انتقاء آلاء الجوراني لوزن 44 كغ ويولا عباس لوزن 49كغ وميس علاف لوزن 55 كغ وليث مبارك لوزن 33 كغ وفي فئة الشباب والشابات تم انتقاء كل من آية مبارك لوزن 42 كغ و روز ابراهيم لوزن 44 كغ ووعد سلمو لوزن 49 كغ وشمس أحمد لوزن 52 كغ وسلاف ساعود لوزن 59 كغ وشيماء ابراهيم لوزن 55 كغ إلى جانب علي ابراهيم لوزن 55 كغ وفي فئة السيدات سلمى النقري لوزن 62 كغ ورهف ابراهيم لوزن تحت 73 كغ وشمس أحمد لوزن 49 كغ.

رئيس اللجنة الفنية للتايكواندو اسامة دربولي بين في تصريحه لمراسلة سانا الرياضية أن تميز منتخب حمص في تجارب الانتقاء يعود للالتزام بالخطة التدريبية من قبل اللاعبين والمتابعة الدائمة لهم من قبل مدربيهم لافتا إلى التطور الملحوظ في أداء اللعبة سواء في البطولات المحلية والخارجية.