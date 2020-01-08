بمشاركة 13فريقا ينطلق غدا تجمع كرة اليد للناشئين باللاذقية

اللاذقية-سانا

تنطلق غدا مباريات تجمع اللاذقية للناشئين بكرة اليد التي يقيمها اتحاد اللعبة في مدينة الأسد الرياضية وتستمر حتى الثاني عشر من الشهر الجاري بمشاركة ثلاثة عشر فريقا يمثلون معظم محافظات القطر.

وفي تصريح لنشرة سانا الرياضية قال رئيس مكتب الألعاب الجماعية باللاذقية شريف الأطرش “قمنا باتخاذ كل التدابير والإجراءات اللازمة لتأمين مستلزمات هذا التجمع الذي يعد تظاهرة رياضية كبيرة نظرا لمشاركة ثلاثة عشر فريقا من مختلف محافظات القطر وبالتالي سيكون هناك ست مباريات يوميا على مدار أيام البطولة”.

وتقام غدا ست مباريات حيث يلتقي الدريكيش مع دوما والشعلة مع القنيطرة والنواعير مع دير عطية والجيش مع الجزيرة والاتحاد مع الكرامة واليقظة مع الطليعة.

وقسمت الفرق المشاركة لمجموعتين تضم الأولى النواعير والجيش والاتحاد والشعلة والدريكيش واليقظة والثانية الطليعة ودير عطية والقنيطرة والقلعة والكرامة ودوما والجزيرة.