قوى العدوان السعودي تواصل استهداف الحديدة والقرى الحدودية بصعدة

صنعاء-سانا

واصلت قوى العدوان السعودي خرق اتفاق وقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة واستهداف القرى الحدودية الآهلة بالسكان في محافظة صعدة خلال الساعات الماضية.

وأوضح مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية سبأ أن “قوى العدوان قصفت بعشرات الصواريخ وقذائف المدفعية والهاون الأحياء السكنية في شارع الـ 50 بمدينة الحديدة ومنطقة الجاح الأعلى في مديرية بيت الفقيه وجنوبها وقرى الشجن والكوعي والدحفش بمديرية الدريهمي المحاصرة”.

وكانت الأطراف اليمنية اتفقت خلال محادثاتها بالسويد في 13 كانون الأول من العام 2018 على وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة وتفاهمات بشأن مدينة تعز إلا أن تحالف العدوان السعودي ومرتزقته يواصلون خروقاتهم وانتهاكاتهم لهذا الاتفاق.

إلى ذلك أفاد المصدر بأن قصفا صاروخيا ومدفعيا لقوات العدوان السعودي استهدف قرى آهلة بالسكان في مديرية شدا الحدودية بمحافظة صعدة.